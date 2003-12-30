Царёв Николай Семёнович
Место рожденияВышгород
Дата рождения16.05.1933
Дата смерти30.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1933
Отец: Царёв Семён Миронович
Мать: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.12.2003
Москва