Царёв Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёв Николай Семёнович

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Место рождения

Вышгород

Дата рождения

16.05.1933

Дата смерти

30.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1933

Отец: Царёв Семён Миронович

Мать: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.12.2003
Москва
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