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Сухих Леонтий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1893

Дата смерти

28.03.1893

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1893

Отец: Сухих Яков Иванович

Мать: Сухих Марина Николаевна

Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
28.03.1893
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
От родимца Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви