Сухих Леонтий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1893
Дата смерти28.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1893
Отец: Сухих Яков Иванович
Мать: Сухих Марина Николаевна
Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
28.03.1893
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
От родимца Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви