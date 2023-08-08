Тюлюнов Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлюнов Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.2009

Дочь: Тюлюнова Арина Евгениевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.2018

Сын: Тюлюнов Егор Евгениевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности