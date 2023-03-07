Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильевна

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Место рождения

Деляево, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Деляево, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
После 1818
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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