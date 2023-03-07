Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
После 1818