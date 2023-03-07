Кедров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедров Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

28.10.1871

Дата смерти

02.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1871 по 1897
Место жительства
С 1897 по 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1902 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1940
Париж, Франция
Смерть
02.02.1940
Париж, Франция
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