Дмитрий Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Агап Константинович
Мать: Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фадей Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно