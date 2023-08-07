Дмитрий Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Агапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Агап Константинович

Мать: Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фадей Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно