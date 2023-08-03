Gutknecht (Wenzel) Wanda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gutknecht (Wenzel) Wanda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

10.10.1967

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Wenzel Johann

Мать: Wenzel Louise

Смерть
10.10.1967