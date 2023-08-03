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Gutknecht (Wenzel) Wanda
Gutknecht (Wenzel) Wanda
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
10.10.1967
Пол
Женский
Отец
Wenzel Johann
1858 г.р.
Мать
Wenzel (Jabs) Louise
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Wenzel Johann
Мать:
Wenzel Louise
Смерть
10.10.1967
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