(Приз) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Приз) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Призенко Андрей Евфстафиев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно