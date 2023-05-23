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(Приз) Ксения
(Приз) Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1875
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Призенко Андрей Евфстафиев
1838 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец:
Призенко Андрей Евфстафиев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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