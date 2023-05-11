Ярцева (Счастнева) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1910
Дата смерти21.01.1962
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910
Рождение ребёнка
16.03.1940
Дочь: Ярцева Нина Борисовна
Отец ребёнка: Ярцев Борис Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1947
Дочь: Ярцева Галина Борисовна
Отец ребёнка: Ярцев Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
21.01.1962