Ярцева (Счастнева) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Счастнева) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Рождествино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

30.09.1910

Дата смерти

21.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910

Отец: Счастнев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Счастнева Анна Николаевна

Рождествино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1940

Дочь: Ярцева Нина Борисовна

Отец ребёнка: Ярцев Борис Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.1947

Дочь: Ярцева Галина Борисовна

Отец ребёнка: Ярцев Борис Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
21.01.1962
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