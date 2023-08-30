Ершова (-) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 22.01.1821 ст.
Дата смертиПосле 22.04.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 22.01.1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 23.04.1843 ст.
Сын: Ершов Егор Иванович
Отец ребёнка: Ершов Иван Егорович
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 22.04.1858 ст.