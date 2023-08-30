Ершова (-) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (-) Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 22.01.1821 ст.

Дата смерти

После 22.04.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
До 22.01.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 23.04.1843 ст.

Сын: Ершов Егор Иванович

Отец ребёнка: Ершов Иван Егорович

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 22.04.1858 ст.
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