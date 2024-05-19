Красников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Михаил

Место рождения

Урожайный, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урожайный, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красникова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна

Урожайный, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красникова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна

Урожайный, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна

Урожайный, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна

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