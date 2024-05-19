Красников Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красникова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красникова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Красникова (Богданова) Устинья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно