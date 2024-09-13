Петрова (Пузанкова) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Пузанкова) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Пузанков Василий Иванович

Мать: Пузанкова Агриппина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1896

Сын: Аскалон

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
19.09.1904

Сын: Петров Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Петров Гавриил Петрович

Абашево, Чебоксарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.04.1906

Дочь: Петрова Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Петров Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Петров Вениамин Гаврилович

Отец ребёнка: Петров Гавриил Петрович

Смерть
Неизвестно

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