Петрова (Пузанкова) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1896
Сын: Аскалон
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
19.09.1904
Отец ребёнка: Петров Гавриил Петрович
Абашево, Чебоксарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.04.1906
Дочь: Петрова Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Петров Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1908
Сын: Петров Вениамин Гаврилович
Отец ребёнка: Петров Гавриил Петрович
Смерть
Неизвестно