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Королев Дмитрий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Королев Никифор Филиппович

Мать: Королева Наталья Александровна

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Королева Акилина Ивановна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.10.1909

Дочь: Целикова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Королева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Королева Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Королева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1915

Дочь: Королева Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Королева Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно