Королев Дмитрий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.10.1909
Дочь: Целикова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Королева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Королева Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Королева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1915
Дочь: Королева Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Королева Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно