Титова Марья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Марья Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

09.02.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1804

Муж: Титовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Титова Прасковья

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1809

Сын: Титовъ Федоръ

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1810

Сын: Титовъ Никита

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1812

Сын: Титовъ Дементий

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Смерть
09.02.1813
Александровка
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