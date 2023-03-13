Титова Марья Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти09.02.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1804
Муж: Титовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Титова Прасковья
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Титовъ Федоръ
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1810
Сын: Титовъ Никита
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1812
Сын: Титовъ Дементий
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Смерть
09.02.1813
Александровка