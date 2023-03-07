Счасливцева Матрона Лукина
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Никитина
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Счасливцев Никитин
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1862 ст.
Дочь: Елена Никитина
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1864 ст.
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862