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Счасливцева Матрона Лукина

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Место рождения

Починок на ручье

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Никитина

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Счасливцев Иван Никитин

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Счасливцев Никитин

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1862 ст.

Дочь: Елена Никитина

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1864 ст.

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Счасливцев Никита Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Никита Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862
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