Зубаиров Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаиров Муса

Место рождения

с.Бала-Четырман Башкирия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бала-Четырман Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаиров Гайса Мулла Мусинович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаиров Масагут Мусинович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаиров Зариф Мусинович

Мать ребёнка: не указана

с.Бала-Четырман, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаиров Махмут Мусинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
с.Бала-Четырман Башкирия
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