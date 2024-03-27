Зубаиров Муса
Место рожденияс.Бала-Четырман Башкирия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаиров Гайса Мулла Мусинович
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаиров Масагут Мусинович
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Бала-Четырман, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаиров Махмут Мусинович
Смерть
Неизвестно
с.Бала-Четырман Башкирия