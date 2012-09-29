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Мостачёва Александра Витальевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

29.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2012

Отец: Мостачёв Виталий Николаевич

Мать: Мостачёва Наталья Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Время 00:55 Вес 3 кг Рост 55 см
Крещение
17.08.2013
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
В храме Вознесения, в честь св. царицы Александры. Именины 6 мая. Крестные Андрей Николаевич Мостачев и Ольга Александровна Волобуева
Образование
С 2015 по 2019
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
МБОУ Детский сад № 29 "Стриж"
Образование
С 02.09.2019
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
МБОУ "СШ № 33"