Мостачёва Александра Витальевна
Место рождения
Дата рождения29.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2012
Время 00:55 Вес 3 кг Рост 55 см
Крещение
17.08.2013
В храме Вознесения, в честь св. царицы Александры. Именины 6 мая. Крестные Андрей Николаевич Мостачев и Ольга Александровна Волобуева
Образование
С 2015 по 2019
МБОУ Детский сад № 29 "Стриж"
Образование
С 02.09.2019
МБОУ "СШ № 33"