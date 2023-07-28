Захарова Василиса Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1938
Сын: Потапов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Потапов Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потапов Иван Денисович
Смерть
1971