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Захарова Василиса Петровна

Место рождения

Объячево, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объячево, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
08.06.1938

Сын: Потапов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Николай Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Денисович

Смерть
1971