Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1883 ст.
Дата смерти19.07.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1883 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 331 об. Запись №28. Отец — уволенный в запас унтер-офицер. Воспреемники: того же села крестьянский сын Федор Афиногенов и дьякона дочь девица Екатерина Константинова.
Смерть
19.07.1885 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 437. Причина смерти: «от простуды».