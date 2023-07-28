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Иван Григорьевич

Место рождения

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.10.1883 ст.

Дата смерти

19.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1883 ст.

Отец: Владимиров Григорий Владимирович

Мать: Ефросинья Александровна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 331 об. Запись №28. Отец — уволенный в запас унтер-офицер. Воспреемники: того же села крестьянский сын Федор Афиногенов и дьякона дочь девица Екатерина Константинова.
Смерть
19.07.1885 ст.
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37. Л. 437. Причина смерти: «от простуды».