Спектор (Бродецкая) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор (Бродецкая) Хая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1896

Дата смерти

25.09.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спектор Янкель

Рождение ребёнка
05.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спектор Янкель

Рождение ребёнка
11.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спектор Янкель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спектор Янкель

Смерть
25.09.1961
Похороны
1961
Москва, город федерального значения Москва
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