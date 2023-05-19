Спектор (Бродецкая) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1896
Дата смерти25.09.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1921
Рождение ребёнка
05.06.1921
Рождение ребёнка
11.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спектор Янкель
Смерть
25.09.1961
Похороны
1961
Москва, город федерального значения Москва