Туз Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туз Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1921

Дочь: Зименко Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Туз Галина Никифоровна

Рождение ребёнка

Сын: Туз Василий

Мать ребёнка: Туз Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туз Иван Федорович

Мать ребёнка: Туз Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туз Анна Федоровна

Мать ребёнка: Туз Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туз Ася Федоровна

Мать ребёнка: Туз Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туз Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Туз Галина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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