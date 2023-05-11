Вислогузова Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1942
Бракосочетание
05.02.1961
Рождение ребёнка
23.10.1961
Дочь: Вислогузова Нина Александоана
Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович
Рождение ребёнка
26.10.1963
Дочь: Вислогузова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович
Рождение ребёнка
25.07.1968
Дочь: Вислогузова Галина Александровна
Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович
Малая Уря, Канского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
20.03.1973
Дочь: Вислогузова Елена Александровна
Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович
Рождение ребёнка
29.07.1975
Сын: Вислогузов Иван Александрович
Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович