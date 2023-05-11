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Вислогузова Мария Абрамовна

Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1942

Отец: Пахомов Абрам Антонович

Мать: Пахомова Наталья Стефановна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.02.1961

Муж: Вислогузов Александр Нестерович

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1961

Дочь: Вислогузова Нина Александоана

Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович

Рождение ребёнка
26.10.1963

Дочь: Вислогузова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович

Рождение ребёнка
25.07.1968

Дочь: Вислогузова Галина Александровна

Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович

Малая Уря, Канского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
20.03.1973

Дочь: Вислогузова Елена Александровна

Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1975

Сын: Вислогузов Иван Александрович

Отец ребёнка: Вислогузов Александр Нестерович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
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