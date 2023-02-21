Трохова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Трохов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Трохов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трохова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Трохов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трохова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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