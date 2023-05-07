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Казнина Фотинья Алексеевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

20.11.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Евдокея Никитична

Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Настасья Никитична

Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казнин Никита Иванович

Смерть
20.11.1811 ст.
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