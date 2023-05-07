Казнина Фотинья Алексеевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смерти20.11.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Евдокея Никитична
Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Настасья Никитична
Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1811 ст.