Ларин Леонтий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ларин Николай Филиппович
Мать: Ларина Марья Анисимовна
Рождение ребёнка
29.01.1881
Мать ребёнка: Ларина Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
13.05.1883
Дочь: Елена(Евдокия) Леонтьевна
Мать ребёнка: Ларина Татьяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно