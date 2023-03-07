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Ларин Леонтий Николаевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ларин Николай Филиппович

Мать: Ларина Марья Анисимовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1881

Сын: Ларин Симеон Леонтьевич

Мать ребёнка: Ларина Татьяна Филипповна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1883

Дочь: Елена(Евдокия) Леонтьевна

Мать ребёнка: Ларина Татьяна Филипповна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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