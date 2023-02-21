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Соловьев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Соловьев Иван Васильевич

Мать: Соловьева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Соловьев Виталий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Соловьев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Мария Тихоновна

Смерть
1942
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