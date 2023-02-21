Соловьев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Соловьев Виталий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
02.08.1937
Сын: Соловьев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Мария Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942