Лушникова ирина тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1950
Дочь: Шигина любовь георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1957
Дочь: Лушникова вера георгиевна
Отец ребёнка: Лушников георгий григорьевич
Смерть
Неизвестно