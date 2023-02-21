Лушникова ирина тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушникова ирина тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1950

Дочь: Шигина любовь георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1957

Дочь: Лушникова вера георгиевна

Отец ребёнка: Лушников георгий григорьевич

Смерть
Неизвестно
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