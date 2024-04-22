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(Васильева) Валентина Алексеевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.02.1904 ст.

Дата смерти

26.06.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1885 по 1886 г.р.

Мать

С 1882 по 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1904 ст.

Отец: Васильев Алексей Маркелович

Мать: Васильева Екатерина Фоминична

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
11.02.1904 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Амвросий Акимович Васильев и д. Поперечной крестьянская жена Ульяна Ивановна Толстикова.
Смерть
26.06.1904 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 7 о смерти 26 июня 1904 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева – Валентины. Умерла в 4 месяца от поноса.
Похороны
28.06.1904 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Приобщена в церкви. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.
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