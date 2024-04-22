(Васильева) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1904 ст.
Дата смерти26.06.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1904 ст.
Крещение
11.02.1904 ст.
Восприемники: Амвросий Акимович Васильев и д. Поперечной крестьянская жена Ульяна Ивановна Толстикова.
Смерть
26.06.1904 ст.
Запись № 7 о смерти 26 июня 1904 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева – Валентины. Умерла в 4 месяца от поноса.
Похороны
28.06.1904 ст.
Приобщена в церкви. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.