Масленников Иван Никифорович 04.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Масленников Иван Никифорович

Автор
ЕМ
Масленников Е.

мужской, родился 04.12.1938

умер 28.08.1993, Новознаменка

Отец
Масленников Никифор Иванович22.02.1913 г.р.
Мать
Масленникова (Потапова) Евдокия Яковлевна15.08.1908 г.р.
Супруги
Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна04.01.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938

Отец: Масленников Никифор Иванович

Мать: Масленникова (Потапова) Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна

Смерть
28.08.1993

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