Масленников Иван Никифорович
мужской, родился 04.12.1938
умер 28.08.1993, Новознаменка
ОтецМасленников Никифор Иванович22.02.1913 г.р.
МатьМасленникова (Потапова) Евдокия Яковлевна15.08.1908 г.р.
Супруги
Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна04.01.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова (Скрипник) Варвара Ивановна
Смерть
28.08.1993