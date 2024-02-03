Дуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуня

Дуня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Никишина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.