Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семен Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Демидов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Логин Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Демидов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мавра (МАРФА) Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Демидов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Стефан Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Демидов
По исповедным росписям 1864 г. возраст указан 49 лет. (1815 г.р.).
Рождение ребёнка
1820
Сын: Макар Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Демидов
В исповедной росписи1853 года написан как МАРК - 23 ЛЕТ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Демидов
Смерть
Неизвестно