Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Семен Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Демидов

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Логин Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Демидов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мавра (МАРФА) Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Демидов

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Стефан Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Демидов

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
По исповедным росписям 1864 г. возраст указан 49 лет. (1815 г.р.).
Рождение ребёнка
1820

Сын: Макар Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Демидов

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
В исповедной росписи1853 года написан как МАРК - 23 ЛЕТ
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Демидов

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Демидов

Смерть
Неизвестно
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