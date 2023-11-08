Офимья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОфимья Маркова

Офимья Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Павел Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Матвей Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1782
откуда: Григорьево куда: Лесникова в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка государственная
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1791
Лесниково, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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