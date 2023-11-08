Офимья Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Павел Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Петров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Матвей Петров
Рождение ребёнка
1775
Сын: Григорей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Петров
Место жительства
1782
откуда: Григорьево куда: Лесникова в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка государственная
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791
Лесниково, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область