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Осетров Никифор Лазарев

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Место рождения

Лужбинской

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Осетров Лазарь (Евфимов)

Мать: Осетрова Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Осетрова Евдокия Патракеева

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Неонила Никифорова

Мать ребёнка: Осетрова Евдокия Патракеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Евдокия Патракеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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