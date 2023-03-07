Даньшева Евпраксия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Даньшев Власий Степанович
Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Даньшев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Даньшев Степан Степанович
Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно