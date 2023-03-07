Даньшева Евпраксия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньшева Евпраксия Михайловна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Даньшев Власий Степанович

Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Даньшев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Даньшев Степан Степанович

Отец ребёнка: Даньшев Степан Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даньшев Степан Агафонович

Смерть
Неизвестно
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