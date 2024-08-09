Цурукова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуруков Геннадий
Отец ребёнка: Цуруков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуруков Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Цуруков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цуруков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березко (Цурукова) Клара Сергеевна
Отец ребёнка: Цуруков Сергей