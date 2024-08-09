Цурукова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цурукова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуруков Геннадий

Отец ребёнка: Цуруков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуруков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Цуруков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуруков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березко (Цурукова) Клара Сергеевна

Отец ребёнка: Цуруков Сергей

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