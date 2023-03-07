Ашихмин Семен Ермолаев
Место рождениядер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1720
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев
Мать: не указана
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1737
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя