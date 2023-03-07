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Ашихмин Семен Ермолаев

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Место рождения

дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1720

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев

Мать: не указана

дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1737
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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