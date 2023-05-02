Галлямова Фагиля Галлямовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бакиев Закуан Ибрагимович
Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич
Рождение ребёнка
27.08.1934
Сын: Бакиев Сафуан Ибрагимович
Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Танзиля
Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махинур Ибрагимовна
Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакиев Закария Ибрагимович
Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич
Смерть
1953