Галлямова Фагиля Галлямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галлямова Фагиля Галлямовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Галлям

Мать: Сагида

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бакиев Закуан Ибрагимович

Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич

Рождение ребёнка
27.08.1934

Сын: Бакиев Сафуан Ибрагимович

Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Танзиля

Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махинур Ибрагимовна

Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакиев Закария Ибрагимович

Отец ребёнка: Ибрагим Бакиевич

Смерть
1953
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