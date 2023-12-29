Багдашкин Яков Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Багдашкина) Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
13.09.1831
Сын: Багдашкин Корнелий Яковлев
Мать ребёнка: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова