Багдашкин Яков Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдашкин Яков Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Багдашкина) Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
13.09.1831

Сын: Багдашкин Корнелий Яковлев

Мать ребёнка: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова

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