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Фаизова Рафикова Гульназ Фаритовна
Фаизова Рафикова Гульназ Фаритовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1968
Пол
Женский
Отец
Рафиков Фарит Файзрахманович
1942 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968
Отец:
Рафиков Фарит Файзрахманович
Мать: не указана
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