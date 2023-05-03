Фаизова Рафикова Гульназ Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизова Рафикова Гульназ Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1968

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968

Отец: Рафиков Фарит Файзрахманович

Мать: не указана

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