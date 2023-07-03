Степанова (Азина) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1961
Сын: Степанов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Степанов Виктор Филипович
Рождение ребёнка
25.06.1964
Сын: Степанов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Степанов Виктор Филипович
Рождение ребёнка
11.02.1974
Дочь: Рарич Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Степанов Виктор Филипович