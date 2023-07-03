Степанова (Азина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Азина) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1961

Сын: Степанов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Степанов Виктор Филипович

Рождение ребёнка
25.06.1964

Сын: Степанов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Степанов Виктор Филипович

Рождение ребёнка
11.02.1974

Дочь: Рарич Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Степанов Виктор Филипович