Евдоким Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Илья Евдокимович
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
?.09.1833
Сын: Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонасия Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858