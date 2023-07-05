Евдоким Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Илья Евдокимович

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.09.1833

Сын: Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонасия Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1858