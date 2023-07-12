Клементьев Павел Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлементьев Павел Кузьмич

Клементьев Павел Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1909

Дата смерти

?.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1909

Отец: Клементьев Козьма Осипович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Колесова Анна

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1947

Дочь: Канадина Валентина

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна

Самарская (Куйбышевская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеменьтев Николай Павлович

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серпова Тамара

Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Смерть
?.03.1968