Клементьев Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1909
Дата смерти?.03.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1909
Отец: Клементьев Козьма Осипович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Колесова Анна
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
24.03.1947
Дочь: Канадина Валентина
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна
Самарская (Куйбышевская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеменьтев Николай Павлович
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серпова Тамара
Мать ребёнка: Клементьева Прасковья Максимовна
Смерть
?.03.1968