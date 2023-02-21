Дмитрюкова Елена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитрюков Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дмитрюкова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дмитрюков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрюков Марк Васильевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дмитрюкова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.
Сын: Дмитрюков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1841 ст.
Дочь: Дмитрюкова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно