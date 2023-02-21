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Дмитрюкова Елена Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитрюков Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дмитрюкова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дмитрюков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрюков Марк Васильевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дмитрюкова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.

Сын: Дмитрюков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.06.1841 ст.

Дочь: Дмитрюкова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Василий Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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