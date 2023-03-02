Шеметов Варлам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеметов Павел
Мать: Шеметов Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крумина Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметова Ида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности