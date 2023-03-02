Шеметов Варлам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Варлам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1853 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеметов Павел

Мать: Шеметов Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крумина Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметова Ида

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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