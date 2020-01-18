Иванов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир Сергеевич

Иванов Владимир Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1940

Дата смерти

18.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1940

Отец: Иванов Сергей

Мать: Батуева Федосья Евлампьевна

Рождение ребёнка
15.09.1969

Сын: Иванов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Раиса

Рождение ребёнка
11.06.1972

Дочь: Божко Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Раиса

Рождение ребёнка
07.08.1981

Сын: Иванов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Раиса

Смерть
18.01.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close