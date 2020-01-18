Иванов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1940
Дата смерти18.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1940
Отец: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
15.09.1969
Сын: Иванов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Раиса
Рождение ребёнка
11.06.1972
Дочь: Божко Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Раиса
Рождение ребёнка
07.08.1981
Сын: Иванов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Раиса
Смерть
18.01.2020