Усынин Иван Якинфов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Федор Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Степан Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Семен Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Никон Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Исаак Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Иван Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно