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Усынин Иван Якинфов

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Федор Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Степан Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Семен Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Никон Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Исаак Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Иван Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Ермолай Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно