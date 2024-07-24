Агафья Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Илья

Рождение ребёнка
24.04.1895

Дочь: (Сысоева) Ирина

Отец ребёнка: Сысоев Илья

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1898

Сын: Сысоев Никифор

Отец ребёнка: Сысоев Илья

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Сысоев Никита

Отец ребёнка: Сысоев Илья

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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