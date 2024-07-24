Агафья Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Илья
Рождение ребёнка
24.04.1895
Дочь: (Сысоева) Ирина
Отец ребёнка: Сысоев Илья
Рождение ребёнка
31.01.1898
Сын: Сысоев Никифор
Отец ребёнка: Сысоев Илья
Рождение ребёнка
17.03.1900
Сын: Сысоев Никита
Отец ребёнка: Сысоев Илья