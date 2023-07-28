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Смирнов Сергей Иванович

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

23.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1991

Отец: Сажнев ..

Мать: Смирнова Нина Исаевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
31.08.1994

Сын: Смирнов Вячеслав Сергевич

Мать ребёнка: Смирнова Юлия Викторовна

Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.06.2004

Дочь: Смирнова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Юлия Викторовна

Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Мама рассказывала, что очень хотела клубники перед моим рождением, но ее еще не было. А как только я родилась, ей принесли клубнику, но ее уже было нельзя. А имя мне выбрал отец, другие варианты не пр... Показать все