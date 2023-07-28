Смирнов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.03.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1991
Отец: Сажнев ..
Мать: Смирнова Нина Исаевна
Рождение ребёнка
31.08.1994
Сын: Смирнов Вячеслав Сергевич
Мать ребёнка: Смирнова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
30.06.2004
Дочь: Смирнова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Юлия Викторовна
Мама рассказывала, что очень хотела клубники перед моим рождением, но ее еще не было. А как только я родилась, ей принесли клубнику, но ее уже было нельзя. А имя мне выбрал отец, другие варианты не пр... Показать все