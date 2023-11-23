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Петр Стефанович

Место рождения

село Горы Пятницкой, Ростовского уезда

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Стефан Тихонов

Мать: Татьяна Никифорова

Петр Стефанович (1719 — ?) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Стефана Тихоновича. Служил пономарем, дьяконом, а затем — священником в том же селе. Жена его Анна Ильинич... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Работа или профессия
Неизвестно
понамарь
Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Анна Ильина

Федор Петрович (1748 — ?) Родился в семье пономаря села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Петра Стефановича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.5450
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
1759

Сын: Великосельский Тихон Петров

Мать ребёнка: Анна Ильина

(Великосельский) Тихон Петрович (1759 — 1808) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда Петра Стефановича. Обучался в семинарии. В 1783 году рукоположен во священника к церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Анна Ильина

Смерть
До 1782

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