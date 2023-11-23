Петр Стефанович
Место рождениясело Горы Пятницкой, Ростовского уезда
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Стефан Тихонов
Мать: Татьяна Никифорова
Петр Стефанович (1719 — ?) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Стефана Тихоновича. Служил пономарем, дьяконом, а затем — священником в том же селе. Жена его Анна Ильинич... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Работа или профессия
Неизвестно
понамарь
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Анна Ильина
Федор Петрович (1748 — ?) Родился в семье пономаря села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Петра Стефановича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.5450
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
1759
Сын: Великосельский Тихон Петров
Мать ребёнка: Анна Ильина
(Великосельский) Тихон Петрович (1759 — 1808) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда Петра Стефановича. Обучался в семинарии. В 1783 году рукоположен во священника к церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Анна Ильина
Смерть
До 1782