Быкова Агафья Львовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1846 ст.
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
09.05.1848 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
10.06.1850
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно