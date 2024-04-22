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Быкова Агафья Львовна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1846 ст.

Сын: Быков Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1848 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1850

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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